 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد السحيمي .
واستمع سموه في بداية اللقاء إلى إيجازٍ عن ما تبذله الهيئة في سبيل الرقابة على تحسين الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، والجهود التي بذلها فرع الهيئة في مجال التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية في الجهات التابعة للفرع في منطقة الحدود الشمالية .
وأشاد سموه بجهود فرع الهيئة في تحسين الأداء الإداري وضبط المخالفات المالية والإدارية والتعامل معها، داعياً إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتلافي أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية ، مشدداً على ضرورة توعية العاملين في الأجهزة الحكومية بالأنظمة واللوائح والعقوبات المترتبة على مخالفتها.

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