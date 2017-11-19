استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد السحيمي .
واستمع سموه في بداية اللقاء إلى إيجازٍ عن ما تبذله الهيئة في سبيل الرقابة على تحسين الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، والجهود التي بذلها فرع الهيئة في مجال التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية في الجهات التابعة للفرع في منطقة الحدود الشمالية .
وأشاد سموه بجهود فرع الهيئة في تحسين الأداء الإداري وضبط المخالفات المالية والإدارية والتعامل معها، داعياً إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتلافي أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية ، مشدداً على ضرورة توعية العاملين في الأجهزة الحكومية بالأنظمة واللوائح والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد السحيمي .
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