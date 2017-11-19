استقبل المواطن “المشتكي” على مستشفى رفحاء.. أمير الشمالية: لن أقبل بالخطأ تجاه أي مواطن او تجاهل شكواه وكل الجهات تحت طائلة المحاسبة في حال التقصير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم المواطن / محمد بن سليمان الشمري زوج المواطنة التي استؤصل رحمها وأسقط جنينها لأسباب طبية ثم وقوع الخطأ الإجرائي بتسليم مستشفى رفحاء العام ” الرحم ” بدلاً من الجنين المتوفى”، وتجاهل شكوى المواطن وماترتب على الموضوع من ملابسات وإجراءات دفن .

وأطمئن سموه على صحة المواطنة زوجة الشمري واكتمال شفائها وقال سموه : من المؤسف ما وقع من خطأ لا يمكن تبريره تحت اي ظرف من الظروف ولجنة التحقيق المتخصصة قد اثبتت وجود قصور وخلل في الإجراءات الخاصة بالمستشفى ولكن الجميع تحت النظام وسوف يحاسب كل مقصر .

مؤكدا سموه ان كل القطاعات الصحية الحكومية والأهلية وغيرها من الجهات ستخضع للمحاسبة في حال التقصير. واتابع بدقة كل الشكاوى ولا أقبل بالتجاوز على المواطن الكريم في اي قرية او مركز أو محافظة ومدينة في منطقة الحدود الشمالية .

وقال سموه : ابواب الإمارة مفتوحة لتلقي اي ملاحظة ومظلمة وشكوى، وهذه توصيات القيادة وأنا منفذ لها .. واتابع بدقة كل الشكاوى ولا أقبل بالتجاوز على المواطن الكريم في اي قرية او مركز أو محافظة ومدينة في منطقة الحدود الشمالية .

منوها سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله للقطاع الصحي وكافة القطاعات من اهتمام ودعم .

من جانبه :تقدم المواطن الشمري بالشكر الجزيل لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهتمامه وعنايته ومتابعته لموضوع الشكوى من خلال تشكيل لجنة متخصصة ..

وقال الشمري : لقد انصفتنا اللجنة المشكلة بأمر سمو الأمير واعطتنا حقنا كاملا من خلال محاسبة المقصرين

وعزائي في الموضوع وقفه سموه .. وانصافه واهتمامه وقربه من الجميع .