 استقبل المواطن “المشتكي” على مستشفى رفحاء.. أمير الشمالية: لن أقبل بالخطأ تجاه أي مواطن  او تجاهل شكواه وكل الجهات تحت طائلة المحاسبة في حال التقصير   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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استقبل المواطن “المشتكي” على مستشفى رفحاء.. أمير الشمالية: لن أقبل بالخطأ تجاه أي مواطن  او تجاهل شكواه وكل الجهات تحت طائلة المحاسبة في حال التقصير   أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة ‏تبرع سموه بمبلغ ٢٥٠ الف لجميع اللجان.. أمير الحدود الشمالية يدعو رجال الأعمال والشركات لدعم برامج لجان التنمية بالمنطقة وزير المالية يفتتح فعاليات مؤتمر التمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد وزارة المالية تصدر تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة أمير نجران يرفع الشكر لسمو ولي العهد على دعمه الجمعيات الخيرية في عمليات نوعيّة وضربات أمنية متلاحقة .. حرس الحدود بالمناطق الجنوبية( جازان، نجران، عسير) ومنطقة مكة يحبطو محاولات لتهريب أكثر من طن ومئتان كيلوجرام من الحشيش المخدر محاضرة عن نظام الحراسات المدنية لمنسوبي الأمن بجامعة القصيم الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج الشهر المقبل بمشاركة 400 لاعب وزراء الخارجية العرب: نتضامن مع السعودية في إجراءات حماية أمنها ونحذر إيران من مغبة تدخلاتها في المنطقة حملة “وطن… بلا مخالف” تضبط 595 مخالفاً خلال 5 أيام بمنطقة تبوك وزير العدل يوجه بإضافة مجال خامس لاستقطاب النساء للعمل على وظيفة “مطور برامج أول”

استقبل المواطن “المشتكي” على مستشفى رفحاء.. أمير الشمالية: لن أقبل بالخطأ تجاه أي مواطن  او تجاهل شكواه وكل الجهات تحت طائلة المحاسبة في حال التقصير  

استقبل المواطن “المشتكي” على مستشفى رفحاء.. أمير الشمالية: لن أقبل بالخطأ تجاه أي مواطن  او تجاهل شكواه وكل الجهات تحت طائلة المحاسبة في حال التقصير  
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه  بالإمارة اليوم المواطن / محمد بن سليمان الشمري  زوج المواطنة التي استؤصل رحمها وأسقط جنينها لأسباب طبية ثم وقوع الخطأ الإجرائي بتسليم مستشفى رفحاء العام  ” الرحم ” بدلاً من الجنين  المتوفى”،  وتجاهل شكوى المواطن وماترتب على الموضوع من ملابسات وإجراءات دفن .
وأطمئن سموه على صحة المواطنة زوجة الشمري  واكتمال شفائها  وقال سموه :  من المؤسف ما وقع من خطأ لا يمكن تبريره تحت اي ظرف من الظروف ولجنة التحقيق المتخصصة قد اثبتت وجود  قصور وخلل في الإجراءات الخاصة بالمستشفى  ولكن الجميع تحت النظام وسوف يحاسب كل مقصر .
مؤكدا سموه ان  كل القطاعات الصحية الحكومية والأهلية وغيرها من الجهات  ستخضع للمحاسبة في حال التقصير.  واتابع بدقة كل الشكاوى ولا أقبل بالتجاوز على  المواطن الكريم في اي قرية او مركز أو محافظة ومدينة  في منطقة الحدود الشمالية .

وقال سموه : ابواب الإمارة مفتوحة  لتلقي اي  ملاحظة ومظلمة وشكوى، وهذه توصيات القيادة وأنا منفذ لها .. واتابع بدقة كل الشكاوى ولا أقبل بالتجاوز على  المواطن الكريم في اي قرية او مركز أو محافظة ومدينة  في منطقة الحدود الشمالية .
منوها سموه  بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله   للقطاع الصحي  وكافة القطاعات من اهتمام ودعم .

من جانبه :تقدم المواطن الشمري بالشكر الجزيل لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية  على أهتمامه وعنايته ومتابعته لموضوع الشكوى من خلال تشكيل لجنة متخصصة ..
وقال الشمري : لقد انصفتنا اللجنة المشكلة بأمر سمو الأمير واعطتنا حقنا كاملا  من خلال محاسبة المقصرين
وعزائي في الموضوع وقفه سموه .. وانصافه واهتمامه وقربه من الجميع .

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