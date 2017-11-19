فرع الأمانة بطبب يرفع 3100 طن من المخلفات

في اطر استعدادات أمانة منطقة عسير لموسم الأمطار لهذا و بمتابعة مستمرة من المشرف العام للفروع أمانة منطقة عسير مهدي بن محمد أبو عزيزة ، شكل فرع أمانة منطقة عسير بمركز طبب فرقاً خاصة لمباشرة عدد من المواقع المتفرقة بهدف صيانتها و ذلك بعد التنسيق مع قسم الخدمات في فرع الأمانة بمركز طبب و تمت مباشرة المواقع المستهدفة بالخطة بعد إعداد جدول زمني للتنظيف الأحياء السكنية و القرى التابعة للفرع .

و أوضح رئيس فرع الأمانة بمركز طبب خالد آل قليلة بأنه قد تم مباشرة عدد من المقابر بهدف تنظيفها و صيانتها و تعشيبها بجانب ذلك فقد قامت الفرق التي باشرت أعمالها على مدار شهر كامل برفع مخلفات المباني من الأحياء السكنية و التي قدرت بـ 1200 طن بينما رفع أكثر من ١٩٠٠ طن من المخلفات المنزلية و المحال التجارية ، إضافة إلى تنظيف وصيانة العبارات بالأودية الخاصة بالسيول استعداد لموسم الأمطار حيث بلغ عدد العبارات التي باشرتها الفرق بـ 36 عبارة تم رفع منها أكثر من ٢٢٣ طن من المخلفات .

و أشار إلى انه قد تم رصد التعديات على الأراضي الحكومية في عده مواقع منها التنيمة و الحيطة و ريمه و شرمه و تم إزالة تلك التعديات و استعادتها بعد تبتيرها و الرفع بها مساحيا لطرحها للاستثمار حيث تم إزالة تعديات قدرت بما يقارب ٢٣٠٠٠متر مربع .

فيما تم صيانة ٢٣٢ عمود إنارة بالطرقات العامة إضافة إلى صيانة أعمدة إنارة الطريق السياحي الرابط بين طريق الطائف و السودة و طريق الوادي الطالع الرابط بين طريق السودة ومركز طبب كذلك تمت صيانة أعمده الإنارة بمنتزه قاره و منتزه بشيي .

فيما قامت البلدية الفرعية بمدينة سلطان ممثله بقسم الخدمات الفرعية بأعمال تنظيف متفرقة حيث أوضح رئيسها عبدالله علي الأسمري بأن أعمال النظافة قد شملت 20 عبارة تابعة لخدمات البلدية و ذلك للإزالة الأتربة و قص الأعشاب و تقليم الأشجار و رفعها إلى مرمى النفايات حيث قدر ما تم رفعه بــ 150 طن من المخلفات ، تأهبا لموسم الأمطار لهذا العام كون العبارات من المواقع الحيوية لجريان مياه السيول و تحسبا لأن تكون جاهزة دون أن يكون هنالك انحباسا لمياه السيول .

و في ذات السياق أكد الأسمري إلى أن بلدية مدينة سلطان الفرعية قد قامت بتقسيم مواقع خدمات البلدية إلى أربع أجزاء حيث تمت من خلال خطة التقسيم بمشاركة أكثر من 20 عاملا قاموا بعمليات رفع مخلفات المباني الصلبة حيث بلغ ما تم رفعه بــ 2800 طن من المخلفات المنزلية و التجارية بجانب أعمال النظافة في الأحياء السكنية و التي بلغ ما تم رفعه بـ 880 طن و أشار مع إزالة المخلفات من الأودية حسب الجدول الزمني المعد بذلك .

الجدير بالذكر بأن الأعمال في فروع الأمانة قد قامت تحت إشراف و متابعة من مهدي بن محمد أبو عزيزة المشرف العام على فروع الأمانة .