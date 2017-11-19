الأمير سعود بن نايف: جهود رجال حرس الحدود محل تقدير واهتمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء علي بن عبدربه البلوي، بمناسبة تعيينه قائداً لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ومساعده اللواء جمعان بن صالح الزهراني.

منوهاً سموه بالتطورات التي شهدتها قوة حرس الحدود، والدعم الذي تحظى به من القيادة –أيدها الله-، الأمر الذي ساهم ولله الحمد في صد محاولات التسلل غير المشروع، وتهريب الممنوعات إلى المملكة، مثمناً سموه لمنسوبي حرس الحدود الجهود التي يبذلونها، والتضحيات التي يقدمونها، مؤكداً أنها محل تقدير واهتمام الجميع، مشدداً سموه على ضرورة التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات التي تعنى بالأمن لحماية حدود المملكة من أي اعتداء، وتكثيف الجهود التوعوية للصيادين والمتنزهين لتجنب الدخول في حرم المناطق الحدودية، متمنياً سموه لمنسوبي الحرس الحدود التوفيق.

من جهته عبر اللواء علي البلوي قائد حرس الحدود، باسمه وباسم منسوبي حرس الحدود عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، ونصائح سديدة، لتطوير عمل قوة حرس الحدود، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة –أيدها الله-.