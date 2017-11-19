أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي وزير المالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها وزارة المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني2020، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وضبط المصروفات العامة للدولة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة وابتكار حلول تمويلية، وتحسين جودة الحسابات المالية، وما تبذله الوزارة من إجراءات في هذا الصدد، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها، متمنياً سموه لمنسوبي الوزارة التوفيق.

من جهته قدم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، والكلمات المحفزة لمنسوبي الوزارة في تحقيق الأهداف المرسومة للتحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.