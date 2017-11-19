 الإسكان: تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية البحث عن المنشآت العقارية المسجلة لدى إيجار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الإسكان: تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية البحث عن المنشآت العقارية المسجلة لدى إيجار

الإسكان: تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية البحث عن المنشآت العقارية المسجلة لدى إيجار
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الإسكان ممثلة بمبادرة إيجار، تطبيقاً إلكترونياً يهدف إلى تسهيل عملية البحث عن المنشآت العقارية المسجلة لدى إيجار، ويمكن من خلاله الاطلاع على مستجدات قطاع الإيجار العقاري، كما يضم الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع.
وفي السياق ذاته قام فريق إيجار الميداني بزيارات لمنشآت الوساطة العقارية في مدينة الرياض كمرحلة أولى، بهدف تعريفهم ومساعدتهم وتدريبهم للتعامل مع شبكة إيجار.
وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار العقاري المهندس محمد البطي أن التطبيق الإلكتروني يهدف إلى التعرف على منشآت الوساطة العقارية القريبة من المستفيدين، والتعامل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى إيجار,إضافة إلى الحصول على بيانات التواصل مع منشآت الوساطة العقارية، ومعرفه اللوائح والقوانين الخاصة بقطاع الإيجار العقاري.
وأشار إلى أن التطبيق الإلكتروني يهدف إلى التعريف بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعملية الإيجارية، وحقوق وواجبات جميع أطراف تلك العملية سواء المؤجر أو المستأجر، أو الوسيط العقاري، مبيّناً أن التطبيق يسعى إلى الوصول لجميع المستفيدين من منشآت الوساطة العقارية.
وأكّد البطي أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق إيجار تهدف إلى تعريف منشآت الوساطة العقارية بشبكة إيجار، ومساعدتهم على الانضمام إلى الشبكة واعتماد منشآتهم العقارية، كما يتم خلال هذه الزيارات تعريف العاملين في منشآت الوساطة العقارية بالإجراءات اللازمة لعمل شبكة إيجار، وتدريبهم على إضافة الوحدات الإيجارية، وعلى عمل اتفاقية الوساطة العقارية، وكيفية توثيق عقد إيجار الموحد، كما يمكن لمنشآت الوساطة العقارية التنسيق مع فريق التواصل في إيجار على الرقم 920005226 للاستفادة من خدمات الفريق للتدريب الميداني والتعرف على خدمات الشبكة وكيفية استخدامها.
يذكر أن وزارة الإسكان أطلقت مؤخراً صيغة عقد إيجار الموحد تمهيداً لبدء العمل به، إذ يسعى إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري الذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.

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