 الجيش اليمني يُفرض سيطرته على مواقع جديدة في نهم ويواصل زحفه باتجاه العاصمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يُفرض سيطرته على مواقع جديدة في نهم ويواصل زحفه باتجاه العاصمة

الجيش اليمني يُفرض سيطرته على مواقع جديدة في نهم ويواصل زحفه باتجاه العاصمة
المناطق - واس

أكد الجيش اليمني أنه حقق تقدمًا في معاركه التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في مديرية نهم شرقي صنعاء .
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على موقع التبة الحمراء في المديرية وسط فرار لمليشيا الانقلابيين، إضافة إلى تحريره عدد من المواقع الاستراتيجية في ميمنة جبهة نهم وشنه قصفًا مدفعيًا على مواقع متفرقة للمليشيا الانقلابية في منطقتي محلي وبني ناجي .
وكان الجيش قد بدأ أمس عملية واسعة لتحرير نقيل بن غيلان الاستراتيجي الواقع في الطرف الشمالي الشرقي للعاصمة صنعاء والمحادد لمديرية بني حشيش التي تمتد وإلى قلب العاصمة، وفقًا لما أورده موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية على الإنترنت .
وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني، تواصل زحفها باتجاه مناطق مسورة وقطبين والمدفون وعقران التي تشرف على مديريات أرحب وبني حشيش وخولان .
من جهة ثانية، لقي القيادي الميداني في مليشيا الإنقلابيين ناصر الحاج مصرعه في المعارك الدائرة بنهم إلى جانب أربعة من مساعديه، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة سرية للمليشيا الانقلابية في منطقة بيت نعم بمديرية همدان شمالي غرب العاصمة اليمنية .

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