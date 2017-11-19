اختتام “مبادرة التطبيق العملي لمعايير الجودة “بتعليم عسير

رعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، اليوم ، اختتام مبادرة ( التطبيق العملي لمعايير الجودة ) لعينة المدارس المستهدفة ، والتي اختتمت الخميس الماضي ، بحضور عدد من القيادات التعليمية ، وذلك بمقر المتوسطة السابعة عشرة بخميس مشيط .

وأوضحت مشرفة الشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري ، أن المبادرة تهدف إلى تطوير مجالات الأداء المدرسي لقائدات المدارس من خلال المعايشة الفعلية لعشر قائدات ( مدارس العينة ) ، فيما أبانت أن هذه المدارس تعد نواة للتطوير على مستوى المنطقة ، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن ورشا تدريبية للقائدات ، لإثراء الخبرات والمعايشة الفعلية ، والتدريب على العمل ضمن الخطة المرسومة وصولا إلى مستوى عال في الجودة .

وفي ختام اللقاء تم منح قائدة المتوسطة السابعة عشرة الأستاذة عيدة الأحمري ، الوسام الذهبي ، وتقديم شهادة شكر وتقدير للجهة المنفذة والمشاركات في المعايشة .