 اختتام “مبادرة التطبيق العملي لمعايير الجودة “بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اختتام “مبادرة التطبيق العملي لمعايير الجودة “بتعليم عسير

اختتام “مبادرة التطبيق العملي لمعايير الجودة “بتعليم عسير
المناطق - أبها

رعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، اليوم ، اختتام مبادرة ( التطبيق العملي لمعايير الجودة ) لعينة المدارس المستهدفة ، والتي اختتمت الخميس الماضي ، بحضور عدد من القيادات التعليمية ، وذلك بمقر المتوسطة السابعة عشرة بخميس مشيط .
وأوضحت مشرفة الشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري ، أن المبادرة  تهدف إلى تطوير مجالات الأداء المدرسي لقائدات المدارس من خلال المعايشة الفعلية لعشر قائدات ( مدارس العينة ) ، فيما أبانت أن هذه المدارس تعد نواة للتطوير على مستوى المنطقة ، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن ورشا تدريبية للقائدات ، لإثراء الخبرات والمعايشة الفعلية ، والتدريب على العمل ضمن الخطة المرسومة وصولا إلى مستوى عال في الجودة .
وفي ختام اللقاء تم منح قائدة المتوسطة السابعة عشرة الأستاذة عيدة الأحمري ، الوسام الذهبي ، وتقديم شهادة شكر وتقدير للجهة المنفذة والمشاركات  في المعايشة .

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