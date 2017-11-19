مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير يكرم الدكتور عبدالله ال مرزوق

كرم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق أمس بمقر الإرة العامة فريق برنامج رايات من متدربي فرع الكلية التقنية بسراة عبيدة بحضور المشرف العام على فرع الكلية التقنية بالسراة الأستاذ يحي ال كاسي.

وبين ال كاسي بأن المتدربين قاموا بجهود جبارة للتعريف ببرنامج رايات نت خلال إطلاقهم برنامج مختصر لتسهيل طريقة استخدام هذا البرنامج , كما قاموا بعمل عدد كبير من الدورات التدريبية للمتدربين تشرح طريقة عمل البرنامج ومدى الاستفادة منه , وأضاف ” يعتبر برنامج رايات الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً أحدث نظام عالمي في مجال التعليم لتوحيد وحداتها التدريبية في جميع الكليات والمعاهد حيث يمكن المتدربين من استخدام الخدمات المتعلقة بمتابعة البرامج التدريبية في المؤسسة عبر صفحات الإنترنت مما يسهل استخدامها للمتدربين والمتدربات ,كما يهدف لتطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين وتوحيد الأنظمة المختلفة، ويستطيع المتدرب من خلال رايات التسجيل في المقررات والإطلاع على خطط الفصول القادمة وعرض وطباعة الجداول ومعرفة الشعب المتاحة للتسجيل كما يستطيع الإطلاع على المقررات والحقائب التدريبية وغير ذلك من الخدمات ”

من ناحيته قد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق شكره وتقديره لجهود المتدربين في فرع الكلية بسراة عبيدة التي أسهمت في سير التعاملات اليومية على برنامج رايات بالكلية , متمنياً للجميع التوفيق.