أمير  عسير يتسلّم التقرير السنوي لحرس الحدود

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن سلطان بن سعود العنزي ، الذي سلّم لسموه نيابة عن معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، التقرير الاحصائي السنوي لإنجازات وأنشطة حرس الحدود للعام الماضي 1438هـ .

واطلع سموه على ما تضمنه التقرير من جهود وأعمال وإنجازات حققها حرس الحدود بمختلف المناطق ومنها جهود قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير وغيرها من الإنجازات في مجالات حماية الحدود ومكافحة التهريب , وتدريب منسوبي حرس الحدود وغيرها من الأعمال التي تقع ضمن مهام وواجبات حرس الحدود .

وأعرب سمو أمير منطقة عسير ، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لقائد ومنسوبي حرس الحدود بالمنطقة على ما يقومون به من جهود وأعمال مخلصة في حماية حدود الوطن والوقوف بحزم لأداء هذه الأمانة التي تعد دليلاً على اليقظة وحسن التعامل مع الأحداث، مثنياً على الأعمال الأمنية والإدارية التي أثبت رجال حرس الحدود بمختلف المناطق من خلالها أنهم على قدر من الكفاءة والمسؤولية .

من جهته أعرب اللواء العنزي عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على ما يوليه من دعم وتوجيه ومتابعة لجميع الأعمال والخدمات التي تقدمها قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير ، مؤكداً متابعة وحرص معالي مدير عام حرس الحدود لكل ما يسهم في تحقيق الإنجازات ويخدم الوطن و المواطن .