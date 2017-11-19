 نائب أمير الشرقية يستقبل معالي وزير النقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية يستقبل معالي وزير النقل

نائب أمير الشرقية يستقبل معالي وزير النقل
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً، معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي.

منوهاً سموه بحرص القيادة الرشيدة –أيدها الله- على تذليل كافة العقبات التي تعترض مشروعات النقل، وبناء شبكة طرق تربط أطراف المملكة المترامية، وفق أحدث المواصفات التصميمية، مشيداً سموه بجهود الوزارة في تطوير قطاع النقل بمختلف أفرعه، وبالحملة التعريفية “وجهتكم وجهتنا”، مؤكداً سموه على فتح وجهات محلية ودولية جديدة في مطارات المنطقة الشرقية، وتوسيع شبكة الطرق التي تربط المملكة بدول الجوار والاهتمام بصيانتها وتحسينها، مشدداً سموه على أهمية تفعيل مراكز استقبال البلاغات، والتجاوب السريع مع البلاغات، والتنسيق مع مختلف الجهات لرفع مستوى السلامة على الطرق، متمنياً سموه للوزارة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم معالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي باسمه وباسم منسوبي الوزارة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمهما وتوجيهاتهما الكريمة، مثمناً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية التوجيهات السديدة التي تفضل بها سموه.

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