 ​​إدارة “​تعليم الجوف” تعلن أسماء الطالبات المتأهلات في تصفيات المهارات الأدبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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​​إدارة “​تعليم الجوف” تعلن أسماء الطالبات المتأهلات في تصفيات المهارات الأدبية

​​إدارة “​تعليم الجوف” تعلن أسماء الطالبات المتأهلات في تصفيات المهارات الأدبية
المناطق - سكاكا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، نتائج الطالبات المتأهلات في التصفيات النهائية لبرنامج المهارات الأدبية “الشعر العربي الفصيح، القصة القصيرة، الإلقاء والارتجال“.

وأوضحت منسقة البرنامج الأستاذة سعاد الدامر أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الحفظ والإلقاء والكتابة الأدبية وتشجيع الطالبات على التعبير عن أفكارهن بأسلوب أدبي إبداعي.

وقالت إن البرنامج ينفذ سنوياَ حسب برنامج زمني على عدة مراحل يبدأ من المدرسة ثم المكاتب ثم تصفية الإدارة وتخلله العديد من الورش والبرامج لتأهيل وتهيئة مالا يقل عن 20 طالبة للمشاركة في البرنامج .

 والطالبات المتأهلات واللاتي سيشاركن بالتصفيات النهائية على مستوى المملكة والذي سيقام بمنطقة حائل في الفترة من 8-12/3/1439هـ هن: وسام بنت صالح الأشجعي بمجال القصة القصيرة من مدرسة الأولى الثانوية بسكاكا، رغد بنت محمد العوده بمجال الارتجال من مدرسة الحادية عشر المتوسطة بسكاكا، رهف بنت سالم الجباب بمجال الشعر من مدرسة الأولى الثانوية بدومة الجندل.

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