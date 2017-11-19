 طلاب جامعة الملك فيصل يطلعون على أبرز معايير الهيئة الملكية البيئية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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طلاب جامعة الملك فيصل يطلعون على أبرز معايير الهيئة الملكية البيئية

طلاب جامعة الملك فيصل يطلعون على أبرز معايير الهيئة الملكية البيئية
المناطق - الجبيل

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل  مؤخراً وفدا طلابيا  من جامعة الملك فيصل وذلك للاطلاع على ابرز المكتسبات الوطنية والمتمثلة في هذه المدنية الصناعية، وأبرز المعايير البيئية التي تلتزم بها الهيئة الملكية بالجبيل.

حيث قدمت إدارة  حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية تجربة الهيئة الملكية الرائدة في مجال حماية ومراقبة البيئة بداية من عمل المسح  البيئي الشامل للمدينة مرورا بإصدار المعايير البيئية للهيئة الملكية ،وشرح برنامج المراقبة البيئية الشامل لجميع عناصر البيئة سواء كانت هواء او ماء او نفايات صناعية وبيئة طبيعية وغيرها، بالإضافة الى توضيح طريقة اصدار الرخص البيئية للمنشآت الصناعية والتي يجب أن تلتزم بالمعايير البيئية الخاصة  بالهيئة الملكية بعد قيام المنشأة على تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع.

عقب ذلك  قام الوفد الطلابي بزيارة ميدانية لإحدى محطات مراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية للاطلاع على كيفية عمل المحطة واحدث الأجهزة المستخدمة لضمان إعطاء نتائج حقيقية عن جودة الهواء في المنطقة.

وكان الوفد قد شاهد قبل ذلك فيلما وثائقيا يحكي قصة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية بالجبيل وما قامت به من جهود كبيرة في بناء المدينة  ، تلا ذلك جولة لأعضاء الوفد في أرجاء معرض الهيئة الملكية ،اطلعوا من خلالها على النماذج والصور والمجسمات للمشروعات التي تم تنفيذها مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية  ومنجزاتها الضخمة.

من جانبهم ابدى العديد من الطلاب سعادتهم بهذه الزيارة التي شاهدوا  من خلالها  مدينة سعودية بتخطيطها وتصميمها الذي قل ما نشاهده في كثير من المدن

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