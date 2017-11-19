ماذا فعل وزير الصحة بمكتبة الملك عبدالعزيز صباح السبت ؟

شوهد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه في يوم اجازة الموظفين الرسميه صباح امس السبت وهو يتجول بين أرفف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة العربية والأجنبية واستفسر عن الخدمات التي تقدمها المكتبة للطفل والناشئ، وبحث في مشروعاتها الثقافية وجنباتها ، كما تحدث مع مقدمي الخدمة عن دور المكتبه الثقافي.. وأثنى على الخدمات المقدمة.

وكان الموظفين قد تفاجأو بزيارة معالي الوزير عند الساعة التاسعة صباحا والذي جاء بمفردة، دون إبلاغ سابق بالزيارة وأطلع على عدة أقسام ومنها قسم الطفل ، وبعد ذلك قام بأخذ الصور التذكارية مع الموظفين.

وبالحديث مع نائب المشرف العام على المكتبة سعادة الدكتور عبدالكريم الزيد حول ذلك قال ان مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مرفق ثقافي ومعرفي مهم يزوره العديد من الوزراء والمفكرين والمثقفين والباحثين منذ انطلاقتها قبل ٣٠ عام ، والحقيقة ان العديد من القيادات والنخب استفادت من هذا المرفق الثقافي سواء من خلال التكوين الدراسي سابقاً او النشاط البحثي او بناء المعلومة الموثوقة من خلال مصادر المعرفة التي تقدمها المكتبة ، ونحن نسعد بزيارة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه وتجوله بين جنبات المكتبة وإطلاعه على ما تقدمه من مشروعات.