 كلية أملج الجامعية توعي طالباتها لمرض السكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كلية أملج الجامعية توعي طالباتها لمرض السكري

كلية أملج الجامعية توعي طالباتها لمرض السكري
المناطق - فايز السميري
نظم النادي الصحي بقسم التمريض بالكلية الجامعية بأملج، وبالتعاون مع وحدة التثقيف الصحي بمقر النادي محاضره تحت عنوان (لا تجعل السكري يقيد حياتك)، حيث قدمت مشرفة قسم التمريض الدكتورة سامية عبود عرض تقديمي عن سكري الحمل ألقت خلالها الضوء على الخلايا الجذعية ودورها في علاج السكري وشددت عبود على التغذية السليمة لمريض السكري، كما أوضحت الأسباب والأعراض والمضاعفات وكيفية التعايش مع مرض السكري بالغذاء الصحي والطرق المختلفة للعلاج وكيفية حقن الانسولين  وفى الختام تمت  الإجابة على الاستفسارات  المقدمة من الحاضرين.

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