 البحرين: لبنان واقع تحت سيطرة “منظمة إرهابية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البحرين: لبنان واقع تحت سيطرة “منظمة إرهابية”

البحرين: لبنان واقع تحت سيطرة “منظمة إرهابية”
المناطق - الرياض
قال وزير خارجية البحرين في كلمة الأحد خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن لبنان “تحت السيطرة التامة” لحزب الله.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة أن حزب الله عبارة عن منظمة “إرهابية”.

وحذر خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة من استمرار سيطرة حزب الله الإرهابي، على لبنان، مشددا على ضرورة التعاون العربي المشترك في مجالات الأمن.

وقال: “نقدر لبنان والشعب اللبناني، إلا أن لبنان تقع تحت سيطرة حزب الله وهذا تحدٍ كبير للأمن العربي”.

وأضاف: “حزب الله أكبر ذراع إيراني في المنطقة، وهو متواجد في لبنان والعراق وسوريا”.

وشدد على ضرورة العمل العربي المشترك، قائلا: “علينا أن نختار إما أن نعمل سويا أو أن يلجأ كل منا للتعاون الخارجي”.

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