البحرين: لبنان واقع تحت سيطرة “منظمة إرهابية”

وأكد الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة أن حزب الله عبارة عن منظمة “إرهابية”.

وحذر خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة من استمرار سيطرة حزب الله الإرهابي، على لبنان، مشددا على ضرورة التعاون العربي المشترك في مجالات الأمن.

وقال: “نقدر لبنان والشعب اللبناني، إلا أن لبنان تقع تحت سيطرة حزب الله وهذا تحدٍ كبير للأمن العربي”.

وأضاف: “حزب الله أكبر ذراع إيراني في المنطقة، وهو متواجد في لبنان والعراق وسوريا”.

وشدد على ضرورة العمل العربي المشترك، قائلا: “علينا أن نختار إما أن نعمل سويا أو أن يلجأ كل منا للتعاون الخارجي”.