 وزير الخارجية بحث مع المخلافي المستجدات في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية بحث مع المخلافي المستجدات في اليمن

وزير الخارجية بحث مع المخلافي المستجدات في اليمن
المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم بالقاهرة معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية عبدالملك المخلافي, وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن وما تضمنه جدول أعمال الاجتماع.

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