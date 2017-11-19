وزير الخارجية بحث مع المخلافي المستجدات في اليمن

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم بالقاهرة معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية عبدالملك المخلافي, وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن وما تضمنه جدول أعمال الاجتماع.