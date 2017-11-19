 الجيش اليمني يعلن السيطرة على 3 مواقع جديدة شرقي صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يعلن السيطرة على 3 مواقع جديدة شرقي صنعاء

الجيش اليمني يعلن السيطرة على 3 مواقع جديدة شرقي صنعاء
المناطق - واس

قال المتحدث باسم الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبد الله الشندقي إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على ثلاثة مواقع جديدة في منطقة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأضاف العقيد الشندقي أن الجيش حرر جبال الحمراء واليلع والقهر في نهم ويواصل تقدمه باتجاه العاصمة صنعاء، وفقًا لما أورده موقع ” 26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية.
وأكد أن هناك فرار جماعي للميليشيات باتجاه العاصمة صنعاء ومحاولة فاشلة لاستحداث نقاط في منطقة خلقة من قبل الميليشيات لمنع فرار مقاتليهم.

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