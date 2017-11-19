سامبدوريا يوقف انتصارات يوفنتوس ويهزمه بثلاثية

أوقف سامبدوريا سلسلة انتصارات ضيفه يوفنتوس، التي استمرت على مدار مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث وجه إليه لطمة موجعة بتغلبه عليه 3 – 2 يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت يوم الأحد عن فوز جنوى على مضيفه كروتوني 1 – صفر، وكالياري على مضيفه أودينيزي بالنتيجة ذاتها، وساسولو على مضيفه بينفينتو 2 – 1، فيما تعادل سبال مع ضيفه فيورنتنيا 1 – 1، وتورينو مع ضيفه كييفو بنفس النتيجة.

وتجمد رصيد يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم الستة الأخيرة، عند 31 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق أربع نقاط خلف نابولي، المتصدر.

وربما يفقد يوفنتوس وصافة الترتيب حال فوز إنتر على ضيفه أتالانتا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد سامبدوريا، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي والثامن في البطولة هذا الموسم، إلى 26 نقطة في المركز السادس، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

ودفع ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس ثمن عدم دفعه بعدد من عناصره الرئيسية في القائمة الأساسية للمباراة، من أجل منحهم قسطا أوفر من الراحة قبل مباراة الفريق المرتقبة مع ضيفه برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، ليتلقى الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز” خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يمطر سامبدوريا شباك ضيفه بثلاثة أهداف، حملت توقيع دوفان زاباتا ولوكاس توريرا وجيانماركو فيراري في الدقائق 52 و71 و79.

وأحرز الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ضربة جزاء، قبل أن يضيف مواطنه باولو ديبالا الهدف الثاني بعده بدقيقتين.

وفاز جنوى على مضيفه كروتوني 1 – صفر في وقت سابق. ويدين جنوى بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه المخضرم لوكا ريغوني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 11.

الفوز رفع رصيد جنوى إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر وتجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق جنوى فوزه الثاني هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وثمان هزائم فيما خسر كروتوني للمرة السابعة مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.