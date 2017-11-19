 الحريري يزور مصر غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الحريري يزور مصر غداً

الحريري يزور مصر غداً
المناطق - رويترز

قال قيادي في تيار المستقبل لرويترز، إن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سيزور مصر غداً الاثنين.

والحريري موجود منذ أمس السبت في باريس، حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه سيعود إلى لبنان يوم الأربعاء.

وعقب انتهاء محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الحريري في تصريحات صحافية موجزة، إنه سيعلن موقفه النهائي من الأزمة “في بيروت بعد مشاورات مع الرئيس اللبناني ميشال عون”.

ووجه الحريري الشكر إلى الرئيس ماكرون على دعمه، وقال إن  فرنسا “أظهرت مرة أخرى دورها الكبير”، مشددا على الصداقة الدائمة بين فرنسا ولبنان، و”التزام باريس باستقلال لبنان”.

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