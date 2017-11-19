 ‏أمير الباحة ينوه بما يحظى به القطاع الخيري من رعاية واهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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‏أمير الباحة ينوه بما يحظى به القطاع الخيري من رعاية واهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة

‏أمير الباحة ينوه بما يحظى به القطاع الخيري من رعاية واهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة
المناطق - الباحة
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة منح سموه الجمعيات الخيرية بالمنطقة الجنوبية مبلغ 12 مليون من حساب سموه الخاص ومن ضمنها منطقة الباحة دعماً للجمعيات الخيرية.
ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما يحظى به القطاع الخيري من رعاية وإهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – مؤكداً بأن هذا الدعم السخي من قبل سمو ولي العهد لهذا القطاع من شأنه المساهمة الكبيرة في تطويره وتحقيق الأهداف المرجوة منه وتلبية إحتياجات المنتسبين للجمعيات الخيرية.
وقال سموه : إن هذا الدعم يعكس مدى الاهتمام والمتابعة لمواطني هذه البلاد المباركة والحرص على دعم الجمعيات الخيرية بالمملكة،
مشيرًا سموه إلى أن دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية بالمملكة عامة وفِي منطقة الباحة خاصة يأتي إيماناً منه ـ حفظه الله ـ بأهمية دور الجمعيات الخيرية وما تقدمه من مشاريع وبرامج تخدم المستفيدين .
وبين الأمير حسام بن سعود أن هذا الدعم يأتي استكمالاً للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” والذي سيكون له الأثر الكبير في تطوير واستفادة كافة الجمعيات الخيرية بالمملكة ومن ضمنها جمعيات منطقة الباحة.

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