القبض على ٤٥٣ مخالفا خلال الثلاثة أيام الأولى من حملة وطن بلامخالف بجازان

أسفرت الحملات الأمنية الميدانية التي تنفذها شرطة منطقة جازان لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الثلاثة أيام الأولى من ضبط ٤٥٣ مخالفاً.
وشلمت الحملة كافة مراكز ومحافظات المنطقة ولازالت مستمرة.
وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني أن الحملات لازالت مستمرة بكافة مراكز ومحافظات المنطقة إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
مشيراً إلى أنها تحظى بمتابعة وأهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وسمو نائبه.
مقدما شكره للفرق المشاركة في الحملة ومطالبا بمضاعفة الجهود.
التعليقات (٠) اضف تعليق