 القبض على ٤٥٣ مخالفا خلال الثلاثة أيام الأولى من حملة وطن بلامخالف بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القبض على ٤٥٣ مخالفا خلال الثلاثة أيام الأولى من حملة وطن بلامخالف بجازان ‏أمير الباحة ينوه بما يحظى به القطاع الخيري من رعاية واهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة “قرقاش”: قرار الجامعة العربية بشأن التدخلات الإيرانية “تاريخي” الحريري يزور مصر غداً سامبدوريا يوقف انتصارات يوفنتوس ويهزمه بثلاثية الجيش اليمني يعلن السيطرة على 3 مواقع جديدة شرقي صنعاء وزير الخارجية بحث مع المخلافي المستجدات في اليمن البحرين: لبنان واقع تحت سيطرة “منظمة إرهابية” طالبات كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود يتدربن على المهارات الأساسية في تجليد وزخرفة المخطوطات كلية أملج الجامعية توعي طالباتها لمرض السكري ماذا فعل وزير الصحة بمكتبة الملك عبدالعزيز صباح السبت ؟ الشركات السعودية مطالبة بإستراتيجية شاملة للأمن السيبراني

القبض على ٤٥٣ مخالفا خلال الثلاثة أيام الأولى من حملة وطن بلامخالف بجازان

القبض على ٤٥٣ مخالفا خلال الثلاثة أيام الأولى من حملة وطن بلامخالف بجازان
المناطق - جازان

أسفرت الحملات الأمنية الميدانية التي تنفذها شرطة منطقة جازان لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الثلاثة أيام الأولى من ضبط ٤٥٣ مخالفاً.

وشلمت الحملة كافة مراكز ومحافظات المنطقة ولازالت مستمرة.
وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني أن الحملات لازالت مستمرة بكافة مراكز ومحافظات المنطقة إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

مشيراً إلى أنها تحظى بمتابعة وأهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وسمو نائبه.

مقدما شكره للفرق المشاركة في الحملة ومطالبا بمضاعفة الجهود.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>