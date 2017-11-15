 فجوة كبيرة بين “تميم” وحرسه الخاص.. أمير قطر يحاول استجداء ولاء أمن الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فجوة كبيرة بين “تميم” وحرسه الخاص.. أمير قطر يحاول استجداء ولاء أمن الدولة

فجوة كبيرة بين “تميم” وحرسه الخاص.. أمير قطر يحاول استجداء ولاء أمن الدولة
المناطق - الرياض

في مسح سري أجري في ⁧‫قطر‬⁩ منتصف الشهر الحالي؛ تبين ارتفاع حالة القلق لدى نسبة كبيرة من القطريين والمقيمين من تبعات الأزمة، وشكك معظمهم بإمكانية صمود النظام أمامها، في وقت فشل فيه نظام الإقامة الدائمة الجديد في تحقيق أهدافه بتوطين الأجانب.
وتشير معلومات مؤكدة إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر أمراً موجهاً إلى وزير ماليته يتضمن التوجيه بصرف بمبلغ 6 مليار ريال لصالح جهاز أمن الدولة القطري.
وتشير المعلومات إلى أن هذا التوجيه يأتي بهذف رفع وتيرة جاهزية قوى الأمن الداخلي وقوة الخويا والحرس الأميري من أجل مجابهة حالة الاحتقان الداخلي والتي بدأت تظهر بين المواطنين والمقيمين في الداخل القطري إثر الأزمة الحالية التي أصبحت نتائجها السلبية أكثر انتشاراً في الوقت الذي لم يقدم الشيخ تميم أي جديد للقطريين وقناعتهم بتعنت الحكومة فيما كان فشل نظام الإقامة الدائمة الجديد في تحقيق أهدافه بتوطين الأجانب مؤثراً آخر ساهم في احتقان الأجانب الذين يشغلون نسبة عالية جداً بين السكان.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب حالة فقدان الثقة بقوات الحرس الأميري، حيث يسعى تميم لمحاولة شراء ولاءات جهاز الأمن الداخلي بعد استشعاره وجود حالة من الاختراقات الخطيرة داخل جهاز حرسه الخاص.

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