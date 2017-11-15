بالصور.. اكتشاف بقايا “فيل صغير” في “تيماء” تعود لأكثر من 500 ألف عام

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الأحد، عن اكتشاف بقايا فيل في صحراء النفود بطعس الغضى، شرق مدينة تيماء، يعود وجوده لأكثر من 500 ألف عام.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، أن العينات المكتشفة احتوت على أسنان لبقايا فيل صغير وأضلاع وأطراف الذراع، مشيرا إلى أن نسبة الأعضاء المكتشفة تجاوزت حتى الآن 84٪‏ من مجموع بقايا الفيل.

وأضاف أن عملية الاستكشاف الميدانية بدأت منذ نهاية عام 2014م، حيث تم الوصول إلى 303 عينات، شملت العديد من الحيوانات الثديية التي تعود إلى ما قبل 500 ألف عام.

من جهته، كشف خبير قسم الحفريات بالهيئة، الدكتور إياد زلموط، أن الهيئة استضافت خبير الحفريات العالمي، البروفسور دانيال فيشر، الذي بيّن في محاضرة له اليوم الأحد، أن ناب الفيل يُعتبر الصندوق الأسود؛ لما يحتويه من معلومات عن حياته؛ مثل عمره، وجنسه (ذكر أو أنثى)، وسن البلوغ، وسن الفطام، وهل كانت هناك مراحل صعبة في التغذية.