 بالصور..حملة “وطن بلا مخالف” تضبط عدد من المخالفين بالأفلاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالصور..حملة “وطن بلا مخالف” تضبط عدد من المخالفين بالأفلاج

بالصور..حملة “وطن بلا مخالف” تضبط عدد من المخالفين بالأفلاج
المناطق - الافلاج

نفذت الدوريات الأمنية بمحافظة الأفلاج مساء اليوم، حملة “وطن بلا مُخالف”، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وأسفرت الحملة التي نفذتها الدوريات الأمنية بالأفلاج، بمساندة قوة المهمات والواجبات بالمحافظة لتعقب العمالة المخالفين بسوقي الخضار القديم والجديد بالمحافظة، عن ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وتسليمهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

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