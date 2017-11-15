العميد الخالدي يكرم عددا من منسوبي جوازات منطقة عسير

كرم مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن ابراهيم الخالدي عددا من منسوبي جوازات المنطقة بمكتبه اليوم الأحد وشمل التكريم كلا من :
العقيد/ عبدالله بن حسين ال هادي
ورئيس رقباء / محمد ابراهيم عسيري والرقيب اول / سعد محمد مرزن والرقيب / احمد يحي عسيري
والجندي / احمد محمد عسيري
وذلك بتسليمهم شهادات تقديرية نظير جهودهم المتميزة في أداء الأعمال الموكلة لهم متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والعطاء في خدمة الدين والوطن .
من جانب آخر أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير جوازات المنطقة العميد ” الخالدي” على هذا التكريم وأن هذا التكريم سيكون حافزًا لهم لمضاعفة الجهود وأداء واجباتهم بكل أمانة واخلاص ..
العقيد/ عبدالله بن حسين ال هادي
ورئيس رقباء / محمد ابراهيم عسيري والرقيب اول / سعد محمد مرزن والرقيب / احمد يحي عسيري
والجندي / احمد محمد عسيري
وذلك بتسليمهم شهادات تقديرية نظير جهودهم المتميزة في أداء الأعمال الموكلة لهم متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والعطاء في خدمة الدين والوطن .
من جانب آخر أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير جوازات المنطقة العميد ” الخالدي” على هذا التكريم وأن هذا التكريم سيكون حافزًا لهم لمضاعفة الجهود وأداء واجباتهم بكل أمانة واخلاص ..
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