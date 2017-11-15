 العميد الخالدي يكرم عددا من منسوبي جوازات منطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العميد الخالدي يكرم عددا من منسوبي جوازات منطقة عسير

العميد الخالدي يكرم عددا من منسوبي جوازات منطقة عسير
المناطق ـ أبها
كرم  مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن ابراهيم الخالدي عددا من منسوبي جوازات المنطقة بمكتبه اليوم الأحد وشمل التكريم  كلا من :
العقيد/ عبدالله بن حسين ال هادي
ورئيس رقباء / محمد ابراهيم عسيري والرقيب اول / سعد محمد مرزن والرقيب / احمد يحي عسيري
والجندي / احمد محمد عسيري
وذلك بتسليمهم شهادات تقديرية نظير جهودهم المتميزة  في أداء الأعمال الموكلة لهم متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والعطاء في خدمة الدين والوطن .
من جانب آخر أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير جوازات المنطقة العميد ” الخالدي” على هذا التكريم وأن هذا التكريم سيكون حافزًا لهم لمضاعفة الجهود وأداء واجباتهم بكل أمانة واخلاص ..

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