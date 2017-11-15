مشجعو ليفربول يطلقون اسم محمد صلاح على مواليدهم

خطف النجم المصري محمد صلاح قلوب جماهير فريق ليفربول الإنجليزي العريق، ونال احترامها بالأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق، منذ انضمامه إلى صفوفه في الصيف الماضي.

وأصبح الفرعون صلاح واحدا من أسرة الريدز، ومعشوقا لجماهيره، في فترة قصيرة، إلى درجة أن بعض جماهير الفريق الإنجليزي، أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم سيطلقون على مواليدهم اسم محمد صلاح.

وقد علق أحد مشجعي الريدز “سأسمي أول ابن لي على اسم محمد صلاح، سواء كان ولدا أو بنتا”.

I’m naming my first born Mohamed Salah. I don’t care if it’s a boy or girl. — – (@AnfieldRd96) November 18, 2017

وكتب آخر عبر حسابه: “زوجتي حامل الآن، لو كان ولدًا سيكون اسمه محمد صلاح، أنا جاد في ذلك”.

My wife is pregnant and if he was a boy I will name him salah and I mean it — Mostafa LFC (@Fathy55) November 18, 2017

وخطف الفرعون صلاح الأضواء، بتألقه مع ليفربول، فقد أصبح الورقة الرابحة بالنسبة له، أفضل صفقة عقدها الريدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق روما الإيطالي.