 مشجعو ليفربول يطلقون اسم محمد صلاح على مواليدهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مشجعو ليفربول يطلقون اسم محمد صلاح على مواليدهم

مشجعو ليفربول يطلقون اسم محمد صلاح على مواليدهم
المناطق - الرياض

خطف النجم المصري محمد صلاح قلوب جماهير فريق ليفربول الإنجليزي العريق، ونال احترامها بالأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق، منذ انضمامه إلى صفوفه في الصيف الماضي.

وأصبح الفرعون صلاح واحدا من أسرة الريدز، ومعشوقا لجماهيره، في فترة قصيرة، إلى درجة أن بعض جماهير الفريق الإنجليزي، أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم سيطلقون على مواليدهم اسم محمد صلاح.

وقد علق أحد مشجعي الريدز “سأسمي أول ابن لي على اسم محمد صلاح، سواء كان ولدا أو بنتا”.

وكتب آخر عبر حسابه: “زوجتي حامل الآن، لو كان ولدًا سيكون اسمه محمد صلاح، أنا جاد في ذلك”.

 

 

وخطف الفرعون صلاح الأضواء، بتألقه مع ليفربول، فقد أصبح الورقة الرابحة بالنسبة له، أفضل صفقة عقدها الريدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق روما الإيطالي.

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