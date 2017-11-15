 التعليم توقع عقود استثمار لمرافق تعليمية في الرياض ومكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

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التعليم توقع عقود استثمار لمرافق تعليمية في الرياض ومكة المكرمة

التعليم توقع عقود استثمار لمرافق تعليمية في الرياض ومكة المكرمة
المناطق - واس

رعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم توقيع عقود استثمارية لمرافق تعليمية في مدينة الرياض، ومباني رياض أطفال في مدينة مكة المكرمة بين وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم و شركة تطوير للمباني ( شركة حكومية ) الذراع التنفيذي والاستثماري لوزارة التعليم في المباني التعليمية مع مجموعة من المستثمرين , وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض .

كما رعى معاليه توقيع مذكرة تعاون مع ” الإنماء للاستثمار ” الذراع الاستثماري لمصرف الإنماء لإنشاء صناديق تعنى بدعم هذا القطاع.

ويأتي توقيع العقود تحقيقاً لأهداف وزارة التعليم لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني ومنها رفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي إلى 25% من إجمالي حجم التعليم العام والمساهمة في إيجاد بيئة تعليمية متميزة.

ويعد المشروع باكورة لخطط وزارة التعليم الاستثمارية بالتعاون مع شركة تطوير للمباني لدعم قطاع التعليم الأهلي والمساهمة في رفع كفاءته بالانتقال من مباني غير تعليميه إلى مباني تعليمية .

واعتمدت الوزارة والشركة معايير فنية ذات أوزان مختلفة لتقييم طلبات الاستثمار منها أن يكون لدى المستثمر المتقدم مدرسة في مبنى غير تعليمي، وأيضا قرب المدرسة من المرفق التعليمي المتقدم عليه.

وشهد التوقيع إعلان وزارة التعليم طرحها لـ 198 مرفقا تعليمياً للاستثمار في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وجازان وأبها وصبيا وحائل والأحساء والمنطقة الشرقية عن طريق شركة تطوير للمباني .

 

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