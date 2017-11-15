 فاعل خير يدعم احتياجات الاسر الفقيرة التي تعولها جمعية خطة حائل الخيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فاعل خير يدعم احتياجات الاسر الفقيرة التي تعولها جمعية خطة حائل الخيرية التعليم توقع عقود استثمار لمرافق تعليمية في الرياض ومكة المكرمة مشجعو ليفربول يطلقون اسم محمد صلاح على مواليدهم توقف فورا عن الأكل بسرعة! العميد الخالدي يكرم عددا من منسوبي جوازات منطقة عسير بالصور..حملة “وطن بلا مخالف” تضبط عدد من المخالفين بالأفلاج بالصور.. اكتشاف بقايا “فيل صغير” في “تيماء” تعود لأكثر من 500 ألف عام فجوة كبيرة بين “تميم” وحرسه الخاص.. أمير قطر يحاول استجداء ولاء أمن الدولة أبو الغيط في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب: لن نعلن الحرب على إيران في المرحلة الراهنة التعاون يفرط في 3 نقاط ثمينة أمام الأهلي ‏الدفاع المدني يحذر من سلوك طريقي البديعه والمعظم القبض على ٤٥٣ مخالفا خلال الثلاثة أيام الأولى من حملة وطن بلامخالف بجازان

فاعل خير يدعم احتياجات الاسر الفقيرة التي تعولها جمعية خطة حائل الخيرية

فاعل خير يدعم احتياجات الاسر الفقيرة التي تعولها جمعية خطة حائل الخيرية
المناطق - حائل
وزعت جمعية الخطة الخيرية، التابعة لمنطقة حائل  مواد غذائية للأسر المنطوية لعدد 211 اسرة محتاجة الاشد عوزا  ضمن مبادرة و تبرع فاعل الخير الانساني في دعم ومساندة الجمعية .
وأوضح ماجد عبد الكريم الجبرين، رئيس مجلس إدارة جمعية الخطة الخيرية، أن الصرف شمل عددا من المواد الغذائية الاساسية ضمن مبادرة فاعل الخير الذي يجعلها في ميزان اعماله.. موضحًا  إلى أن عملية الصرف ناجحة نتيجة الإعداد المميز من قبل إدارة الجمعية والعاملين فيها.
فيما أوضح المدير التنفيذي للجمعية مطر مسير الشمري  إلى أن المستفيدين والبالغ عددهم 211أسرة  من هذه المساعدات هم من الأرامل والأسر المحتاجة  الاشد عوزا في مدينة الخطة والقرى المجاورة لها.
مثمنا هذه المبادرة الانسانية من فاعل الخير سائلين الله عز وجل بأن تكون في ميزان حسناته ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>