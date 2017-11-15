فاعل خير يدعم احتياجات الاسر الفقيرة التي تعولها جمعية خطة حائل الخيرية

وزعت جمعية الخطة الخيرية، التابعة لمنطقة حائل مواد غذائية للأسر المنطوية لعدد 211 اسرة محتاجة الاشد عوزا ضمن مبادرة و تبرع فاعل الخير الانساني في دعم ومساندة الجمعية .

وأوضح ماجد عبد الكريم الجبرين، رئيس مجلس إدارة جمعية الخطة الخيرية، أن الصرف شمل عددا من المواد الغذائية الاساسية ضمن مبادرة فاعل الخير الذي يجعلها في ميزان اعماله.. موضحًا إلى أن عملية الصرف ناجحة نتيجة الإعداد المميز من قبل إدارة الجمعية والعاملين فيها.

فيما أوضح المدير التنفيذي للجمعية مطر مسير الشمري إلى أن المستفيدين والبالغ عددهم 211أسرة من هذه المساعدات هم من الأرامل والأسر المحتاجة الاشد عوزا في مدينة الخطة والقرى المجاورة لها.