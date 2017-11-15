المواقع الخطرة و أسباب الحوادث تجمع مديري مرور و نقل الجوف

عقد مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي اجتماعًا مع مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الجوف المهندس فالح بن عبدالله الشمري أثناء زيارة العتيبي للشمري في مكتبه بفرع وزارة النقل ، استعرضا من خلاله المواقع الخطرة على الطرق الخارجية ، و تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق في المنطقة بالإضافة إلى الإحصائيات عن الحوادث المرورية . كما ناقش الطرفان أسباب الحوادث ، ومواقعها وكيفية معالجتها ، حفاظًا على أرواح مستخدمي الطرق .