 واتساب.. حيلة جديدة لاستعادة الرسائل المحذوفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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واتساب.. حيلة جديدة لاستعادة الرسائل المحذوفة

واتساب.. حيلة جديدة لاستعادة الرسائل المحذوفة
المناطق - وكالات

أطلق تطبيق المراسلات الأوسع انتشارا “واتساب”، مؤخرا، ميزة جديدة تتيح للمرسل حذف الرسائل بعد إرسالها، وهي ميزة اعتبرها كثيرون مفيدة في حال أرسلت شيئا بالخطأ لشخص ما، أو راجعت موقفك فيما قلت.

وفي حال حذفت رسالة أرسلت بالخطأ إلى شخص ما، يظهر لدى المتلقي إشعار برسالة محذوفة، لكن حيلة جديدة اكتشفها مستخدمون تمكن مستقبلي الرسائل المحذوفة من استعادتها مرة أخرى.

ويمكن للمتلقي الاستفادة من تلك الحيلة، المقصورة على الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد”، بضغطة طويلة على أيقونة الإعدادات، ثم سحبها إلى شريط المهام الذي يظهر أعلى الشاشة، ووضعها على الشاشة الرئيسية.

بعد ذلك، يمكنك تصفح الإشعارات واختيار الرسائل المحذوفة التي تريد استعادتها، على شرط أن تكون رأيتها سابقا ولم يحذفها المرسل قبل ذلك.

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