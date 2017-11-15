 “المرور”: لن نعترف برخص القيادة الصادرة من خارج المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“المرور”: لن نعترف برخص القيادة الصادرة من خارج المملكة

“المرور”: لن نعترف برخص القيادة الصادرة من خارج المملكة

أكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد عبدالله البسامي أن الإدارة لن تعتمد رخص القيادة الصادرة من خارج المملكة، كما لن تعترف بأي شهادة تعليم قيادة مركبات ممنوحة من جهات خارج المملكة.

وقطع العميد البسامي الطريق أمام وكالات سياحة عربية بدأت في نشر إعلانات موجهة للسعوديات تروّج لعروض سياحية تتضمن برامج لتعليم قيادة السيارات بأسعار مغرية.

وقال البسامي إنه لن يتم اعتماد الرخص وشهادات التعليم الصادرة من الخارج إلاّ من الدول التي لديها اتفاقيات مع المملكة في هذا المجال، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن استبدال رخص القيادة من الصادرة من هذه الدول يتم وفق شروط محددة تثبت عدم تزوير الرخصة.

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