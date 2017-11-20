قرقاش: قرار الجامعة العربية حول تدخلات إيران صفحة جديدة أكثر إشراقا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قرار الجامعة العربية اليوم تاريخي.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “قرار الجامعة العربية حول التدخلات الإيرانية اليوم تاريخي، ويرسل رسالة واضحة حول فاعلية العمل العربي المشترك”.

وأضاف: “هي صفحة جديدة أكثر إشراقا تتضح ملامحها، وتؤسس لمرحلة أكثر تمكنا وتمكينا”.

وقالت رئاسة الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن إيران نشرت مجموعات إرهابية في دول عربية مختلفة، وإن صواريخها باتت تهدد عواصم عربية، وقد أشار البيان الختامي إلى حزب الله كمنظمة إرهابية.