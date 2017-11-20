 إذا شعرت بهذه الأعراض.. فأنت مصاب بسرطان البروستات “القاتل الصامت” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إذا شعرت بهذه الأعراض.. فأنت مصاب بسرطان البروستات “القاتل الصامت”

إذا شعرت بهذه الأعراض.. فأنت مصاب بسرطان البروستات “القاتل الصامت”
المناطق - وكالات

بسبب بطء تقدم سرطان البروستات، قد لا يشعر المريض بالأعراض في المراحل المبكرة. وعدم الشعور بالمرض قد يستمر لسنوات لكن مع نموه يبدأ السرطان بعرقلة وظائف الجسم بطريقة ملحوظة.

أول ذلك يظهر بالتأثير على التبول. فالبروستات ستضغط على الإحليل الذي يمر عبرها مسببة حاجة ملحة للتبول وإلى الضغط بشدة على العضلات أثناء التبول والشعور بعدم تفريغ المثانة بشكل كامل وظهور دم في البول.

وجود هذه الأعراض لا يعني الإصابة بالسرطان دائماً، بل قد يكون سببها تضخم البروستات الحميد، لكن ينبغي عدم تجاهلها.

يسبب السرطان أيضاً فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء بسبب ضغط الورم السرطاني على الحبل الشوكي، ويثير أيضاً ألماً في أسفل الظهر والفخذين مترافقاً مع شعور بضعف في القدمين والساقين وتورمهما.

المواقع الأكثر تعرضاً لانتشار المرض العظام، خاصة عظام الحوض وأسفل الظهر والعمود الفقري والوركين.

وفي حالات نادرة، يعاني المريض من ارتفاع في ضغط الدم والتعب وفقدان الوزن بسبب عرقلة خلايا #السرطان لوظيفة أعضاء في الجسم وأنسجة قريبة وبعيدة من الخلايا السرطانية.

وفيما يتعلق بإحصائيات المرض، فهو ثاني أكثر سرطان يصيب الرجال، حيث هناك 29 ألف حالة تشخيص في الشرق الأوسط عام 2012.

كما كان هناك 15 ألف وفاة بسبب سرطان البروستات عام 2012، بينما متوسط عمر التشخيص 67 عاماً، بحسب “العربية”.

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