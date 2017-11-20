 ولي العهد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي مستجدات الأحداث في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي مستجدات الأحداث في سوريا

ولي العهد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي مستجدات الأحداث في سوريا
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مساء اليوم مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية إلكسندر لافرينتيف.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأحداث في الساحة السورية.
حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.

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