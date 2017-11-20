 فرنسا.. منع المسلمين من الصلاة في شارع باريسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فرنسا.. منع المسلمين من الصلاة في شارع باريسي

فرنسا.. منع المسلمين من الصلاة في شارع باريسي
المناطق - وكالات

تتجه السلطات الفرنسية إلى منع المسلمين من الصلاة في أحد الشوارع في ضاحية باريس الشمالية، كما أعلن الأحد وزير الداخلية الفرنسي، بعد سلسلة احتجاجات نظمها نواب وسكان في المنطقة اعتبروا الأمر استخداما غير مقبول للأماكن العامة.

وذكر وزير الداخلية، جيرار كولومب، خلال برنامج سياسي إذاعي “لن يقيموا الصلوات في الشارع، سنمنع الصلاة في الشارع”.

ويؤدي المسلمون صلاة الجمعة في شارع “كليشي”، منذ مارس الماضي، احتجاجا على إغلاق مصلى كان داخل بناء تملكه الحكومة وتم تحويله إلى مكتبة.

من ناحيتهم، يتهم المسلمون في فرنسا السلطات بعدم توفير أرض مناسبة لبناء مسجد جديد، فيما أقر وزير الداخلية بالحاجة إلى إيجاد بديل، قائلا “يجب أن يكون لدى المسلمين مكان للصلاة”. وأورد كولومب “سنحرص على إيجاد حل لهذا النزاع في الأسابيع القليلة المقبلة”.

في غضون ذلك، أعلنت جمعية إسلامية محلية أنها تنوي إقامة الصلاة في وسط المدينة، الجمعة المقبل.

وحاول نحو 100 نائب في البرلمان الفرنسي، في 10 نوفمبر، منع مسلمين من إقامة الصلاة في شارع في شمال باريس، حيث حاولوا التشويش على المصلين بأدائهم النشيد الوطني الفرنسي.

وأبدى رئيس بلدية كليشي اليميني، ريمي موزو، اعتراضه على الصلاة في الشارع، مشيرا إلى وجود مسجد آخر في شمال البلدة، لكن الأئمة رفضوا الفكرة، قائلين إن مساحة المسجد صغيرة جدا.

ش

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