شاهد.. كيف تعثر على كاميرا وضعوها ليتجسسوا عليك ؟!

منذ زمن بعيد، وهذ العالم غير آمن على كل صعيد، إلى درجة أن بإمكان أي كان الحصول على تفاصيل دورة حياتك اليومية داخل البيت أو غرفة فندق نزلت فيها، أو شقة استأجرتها لمدة، أو حتى في المكان الذي تعمل فيه، وبأقل من 100 دولار، ثمناً لكاميرا سرية صغيرة يدسها سراً حيث تعمل أو تقيم، فتأتيه بسرعة الضوء معلومات موثقة عنك وعليها دليل، وأنت آخر من يدري.

إذا استلبسك هذا الهاجس يوماً، وشعرت أن أحدهم أدخلك في دائرة رصده 24 ساعة في اليوم بلا توقف، فبإمكانك بدقائق معدودات صد الهجوم بآخر مضاد، تعود تفاصيله إلى منصة خاصة بالأميركية Kim Comando البالغة 50 سنة، والمقدمة لبرنامج حوارات إذاعية شعبية الطراز، مختص بالإنترنت والهواتف الذكية، كما التكنولوجيا وأجهزتها وتوابعها، تشرح في برنامجها كيف تعثر على أي مندس يتجسس عليك، وفقا لما نقلته “العربية”.

تنصحك كوماندو، بإلقاء نظرة فاحصة على المكان الذي تشتبه بوجود كاميرا مندسة فيه وتستهدفك أنت بالذات، وأن تتصرف كجاسوس ينوي هو نفسه دس كاميرا سرية في المكان، فانظر إلى الثقوب وإلى الورود الاصطناعية في المزهريات وإلى الثريات وأسفل المفروشات، خصوصاً الطاولات والتلفزيونات وخلف أشياء صغيرة موضوعة على بعض الأثاث، كالكتب وغيرها، وانظر إلى اللوحات وعلب المحارم الورقية، حتى ومقابس الكهرباء وجهاز التلفزيون.

إذا لم تجد شيئاً، فالجأ إلى طريقة ثانية، يسمونها “التحسس السمعي”، لأن الكاميرات تبث نوعاً من الذبذبات، تحتاج إلى أن تكون قريباً منها لتسمعها، لذلك فأفضل عملية، هي أن تحول نفسك إلى ما يشبه جهاز استشعار يقترب من معظم الأشياء في المكان، لسماع تلك الذبذبات، المشيرة إلى وجود جهاز تنصت أو كاميرا سرية مندسة.

حتى لو كان جهاز التنصت أو الكاميرا، بعلبة بلاستيك أو راديو ديجيتال، فإن الهاتف الجوال يرصد ذبذباته وإذا لم تعثر على ما تسمعه، فيمكك استخدام هاتفك الجوال نفسه، كجهاز استشعار للذبذبات، عبر اتصالك بأي كان، ثم قم بتمرير الجوال على موجودات الغرفة، والسبب أن الكاميرات ومسجلات الصوت اللاسلكية، تبث ترددات راديوية، يتأثر بها الجوال وهو شغّال.

وإذا كانت المحاولات بلا نتيجة، فلا تستسلم، بل عاند حتى الاطمئنان النهائي، باستخدام راصد ذبذبات وإشارات، ويختصرونه بحرفي RF المشيرين إلى كلمتي Radio frequency أو “التردد الراديوي” العامل ليزرياً، وهو رخيص وصغير، وبمسح ليزري لدقائق، يمكن للجهاز البالغ ثمنه 15 دولاراً على الأكثر، العثور على مكامن التردد المنبعث من كاميرا مدسوسة، غير مرتبطة بأسلاك، أو أي جهاز سري للتنصت.

وإذا عثرت على ما كان يسترق السمع والبصر عليك، فإن كيم كوماندو تنصحك بالبديهي، وهو أن تتصل بالشرطة لتعلمها بوجود الكاميرا أو أي جهاز مندس، وقبل وصولهم قم بتصوير كل شيء عثرت عليه، وحين يصلون أخبرهم بأنك مرصود وأحدهم يتجسس عليك !