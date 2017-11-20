 لحملة الثانوية فأعلى.. فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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لحملة الثانوية فأعلى.. فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة

لحملة الثانوية فأعلى.. فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة
المناطق - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول الطلبة) عن فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني في (وحدات المظليين والقوات الخاصة) لحملة الشهادات الجامعية وخريجي الكليات والثانوية العامة.

وجاءت شروط القبول على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الاصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق ان حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة.
– أن يكون المتقدم من ذوي اللياقة البدنية العالية.
– ألا يقل الطول عن (165 سم) وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية.
– أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أوالكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة.
– أن يكون حاصلاً على المؤهل للتخصصات المطلوبة بتقدير لا يقل عن (جيد).
– ألا يقل العمر عن (18 سنة) ولايزيد عن (26 سنة) لحملة الشهادة الثانوية العامة وأن لا يزيد العمر عن (30 سنة) لحملة الشهادة الجامعية والكليات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط اعتباراً من اليوم الأحد 1439/3/1هـ حتى يوم الخميس الموافق 1439/3/12هـ وسوف يتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئياً من خلال رسالة نصية (ٍSMS) على رقم الجوال المسجل في الطلب أو من خلال متابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية للقبول بمكان ووقت الحضور لإجراء المراجعة ومطابقة الوثائق.

وسيتم تعيين المقبولين بعد تخرجهم من الدورات من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب حسب المؤهل العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، وللإستفسار يمكن الاتصال على الرقم: 0144230001 تحويلة (95832).

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