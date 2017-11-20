 بالشراكة مع بلدية فيفاء .. فريق تطوعي يقوم بتنظيف المقابر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالشراكة مع بلدية فيفاء .. فريق تطوعي يقوم بتنظيف المقابر

بالشراكة مع بلدية فيفاء .. فريق تطوعي يقوم بتنظيف المقابر
جازان - المناطق

قام فريق صناع المعروف التطوعي التابع لمدرسة نيد مجبا الثانوية بفيفاء وضمن مشروع أيامن التطوعي بتنفيذ مشروع ” أكرموهم” بالشراكة مع بلدية فيفاء والذي يقوم على تنظيف المقابر ومسح الطرق المؤدية إليها وكذلك توفير الماء .

ويهدف المشروع إلى تيسير عملية الدفن وزيارتها وتوفير احتياجات المقابر من باب إكرام الموتى وحفظ حرمتهم .

حيث قام الفريق بالتعاون مع بلدية فيفاء بتنظيف مقبرة المزام ومقبرة الجوة من خلال قص الأشجار والأشواك وتنظيف بعض القبور التي تم تجهيزها سابقا ومسح الطرق المؤدية للمقابر .

كما قام الفريق بعمل كشافات الإنارة إضافة إلى توفير الماء وعمل المغاسل للوضوء وما تتطلبه المقابر من أحجار الصفي بدعم من إدارة المياه ونادي الحي بفيفاء ومجمع أبو ناصر الصناعي .

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