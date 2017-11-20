أمطار رعدية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية والحدود الشمالية والجوف وحائل.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق المدينة المنورة ، مكة المكرمة قد تمتد للسواحل منها ، وكذلك على مرتفعات جازان ، عسير والباحة ، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم والأجزاء الواقعة بين منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية.