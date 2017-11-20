 الكونغرس يحقق في ثروات خامنئي و 80 من قادة الحرس الثوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الكونغرس يحقق في ثروات خامنئي و 80 من قادة الحرس الثوري

الكونغرس يحقق في ثروات خامنئي و 80 من قادة الحرس الثوري
المناطق - وكالات

صدقت لجنة الشؤون المالية في الكونغرس، على قرار يلزم وزارة الخزانة الأمريكية بفتح تحقيق للكشف على ثروات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقادة الحرس الثوري.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الأمريكي، أن القرار يهدف لتنفيذ “قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية”.

ويطال التحقيق، الذي ستجريه الخزانة الأمريكية، ثروات خامنئي، و80 آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين، وقادة الحرس الثوري، وما هي أرقامها الحقيقية وكيفية استثمارها وتوظيفها.

هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد نشرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بيانا أعلنت فيه أنها أضافت شركات وأسماء جديدة على لائحة العقوبات ضد إيران.

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