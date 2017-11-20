6 فوائد صحية لفاكهة الكاكا أهمها علاج ضغط الدم وزيادة الوزن

تحتوى فاكهة “الكاكا” على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الجلوكوز والفركتوز، وأخرى من البروتينات، ونسبة قليلة من الدهون، كما انها غنية باليود والرصاص، بالإضافة إلى أنها متوسطة السعرات الحرارية، وحمض الفينوليك، ومواد مضادة للأكسدة مثل كاروتين، والكثير من المعادن مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم.

واحتواء فاكهة “الكاكا” على هذه العناصر الغذائية يجعلها تستخدم كـ” طب بديل” للعلاج والوقاية من بعض الأمراض، ويوضح الموقع الهندى “wiki-fitness” فوائد تناولها وهى :

1 – فقدان الوزن: تحتوى فاكهة “الكاكا ” على كمية منخفضة من السعرات الحرارية مما يجعلها تساعد على فقدان الوزن بالإضافة إلى أنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف تساعد على سهولة الهضم وعدم الشعور بالجوع لفترة طويلة ، كما أن “الكاكا ” تحتوى على كمية كبيرة من الماء التى تساعد على تعويض السوائل المفقودة من الجسم من خلال التعرق وممارسة التمارين الرياضية .

2 – تحسين رؤية العين: ومن ضمن المكونات الموجودة فى فاكهة “الكاكا”، لوتين و زياكسانثين التي تساعد على تحسين رؤية العين كما تحتوى على فيتامين (أ)، وفيتامين سي، وفيتامين” ك” التى تساعد على الحماية من تلف الشبكية .

وأشارت الدراسات إلى أن احتواء “الكاكا” على لوتين و زياكسانثين بجانب الفيتامينات المذكورة يساعد على تقليل أضرار الآشعة فوق البنفسجية والإصابة بالتهابات العين، وتقليل تجاعيد البشرة حول العينين.

3 – تحسين الجهاز الهضمى: تحتوى فاكهة “الكاكا” على كمية عالية من الألياف قابلة للذوبان التى تساعد على تحسين عملية الهضم مما يؤدى إلى الوقاية من الإصابة بالإمساك والالتهابات الشرجية وسرطان القولون.

4 – الوقاية من السرطان: تحتوى فاكهة “الكاكا” على مواد مضادة للأكسدة المكونة من فيتامين “أ” وفيتامين” C”، فيتامين” K “ولوتين زياكسانثين التى تساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان .

حماية البشرة من الشيخوخة : تناول فاكهة “الكاكا” يساعد على نضارة البشرة والحفاظ على صحتها والتقليل من ظهور التجاعيد نظرا لما تحتويه من فيتامينات مختلفة مثل فيتامين “أ ” وفيتامين “ك” التى تساعد أيضا على تحسين الصحة العامة وتقوية الجهاز المناعى .

5 – تقوية الجهاز المناعى : تحتوى فاكهة “الكاكا ” على فيتامين ” C ” الذى يساعد على تقوية جهاز المناعة من الإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا والحفاظ على الأوعية الدموية والعظام بالجسم.

6 – تنظيم ضغط الدم: يساعد تناول “الكاكا” على تنظيم ضغط الدم فى الجسم من خلال توسيع الأوعية الدموية واسترخاء العضلات فى الجسم والحفاظ على صحة القلب وذلك لأنها خالية من الدهون وتحتوى على نسبة عالية من المياه .