“النيابة” تطالب بسجن موظف 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال كتب مقالاً مخالفاً على الفيسبوك

وجهت النيابة العامة لموظف بسجون الشرقية تهماً بالافتئات على ولاة الأمر، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وطالبت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال.

وأبانت النيابة العامة أن المتهم نشر مقالاً على حسابه بموقع “فيسبوك”، واعتبرته مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه مدح في المقال من وصفهم بـ”كوادر الحماية ممن يقومون بمهمات أمنية في أيام “عاشوراء” نيابة عن الجهات المعنية”.

وأوضحت أن ما ورد في المقال أمر مجرم ويعاقب فاعله نظاماً، لأن من شأنه المساس بالنظام العام، مطالبة بمعاقبة الموظف بالسجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال، ومنعه من السفر، إضافة لإغلاق حسابه على “فيسبوك”.