 “النيابة” تطالب بسجن موظف 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال كتب مقالاً مخالفاً على الفيسبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“سمة” توعي المواطنين بحقوقهم الائتمانية والمالية وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة .. والتقديم الاثنين المقبل كولومبيا.. مقتل 14 وإصابة 35 آخرين بسقوط حافلة ركاب في واد المنيع: لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب إلا إن كانوا ظالمين “النيابة” تطالب بسجن موظف 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال كتب مقالاً مخالفاً على الفيسبوك 6 فوائد صحية لفاكهة الكاكا أهمها علاج ضغط الدم وزيادة الوزن الكونغرس يحقق في ثروات خامنئي و 80 من قادة الحرس الثوري أمير الباحة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد الغامدي أمطار رعدية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل تحذير خطير من العلماء: 2018 عام الزلازل المدمرة! الجبير من القاهرة: ننتظر إجراءات قطر بحق الإخوان المسلمين وممولي الإرهاب ارتفاع عدد ضحايا التدافع بالمغرب والملك يتكفل بالمساعدة

“النيابة” تطالب بسجن موظف 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال كتب مقالاً مخالفاً على الفيسبوك

“النيابة” تطالب بسجن موظف 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال كتب مقالاً مخالفاً على الفيسبوك
المناطق - الدمام

وجهت النيابة العامة لموظف بسجون الشرقية تهماً بالافتئات على ولاة الأمر، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وطالبت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال.

وأبانت النيابة العامة أن المتهم نشر مقالاً على حسابه بموقع “فيسبوك”، واعتبرته مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه مدح في المقال من وصفهم بـ”كوادر الحماية ممن يقومون بمهمات أمنية في أيام “عاشوراء” نيابة عن الجهات المعنية”.

وأوضحت أن ما ورد في المقال أمر مجرم ويعاقب فاعله نظاماً، لأن من شأنه المساس بالنظام العام، مطالبة بمعاقبة الموظف بالسجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال، ومنعه من السفر، إضافة لإغلاق حسابه على “فيسبوك”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>