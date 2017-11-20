 المنيع: لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب إلا إن كانوا ظالمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المنيع: لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب إلا إن كانوا ظالمين

المنيع: لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب إلا إن كانوا ظالمين
المناطق - الرياض

ال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، إنه لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في المملكة، إلا إن كانوا ظالمين.

وأضاف المنيع وفقاً لـ “عكاظ”، أن المسلم ينبغي عليه أن يكون ليناً ذا أخلاق واستقامة وصلاح، وألا يكون عنصرياً داعشياً، مشدداً على عدم جواز الدعاء على اللاعبين الأجانب.

حديث الشيخ المنيع جاء تزامناً مع دعوات انطلقت من مشجعي عدد من الأندية السعودية، بتمني تفاقم إصابة اللاعب البرازيلي إدواردو المحترف بصفوف الهلال والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، في نهائي البطولة الآسيوية، حيث تمنوا عدم عودته للملاعب مجدداً.

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