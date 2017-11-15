 كولومبيا.. مقتل 14 وإصابة 35 آخرين بسقوط حافلة ركاب في واد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كولومبيا.. مقتل 14 وإصابة 35 آخرين بسقوط حافلة ركاب في واد

كولومبيا.. مقتل 14 وإصابة 35 آخرين بسقوط حافلة ركاب في واد
المناطق - وكالات

أفادت صحيفة “بايس” الكولومبية بأن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب إلى أسفل الوادي في شمال غرب البلاد.

وأعلن سيسار كوادروس، رئيس بلدية سابانالارغا حيث وقع الحادث، أنه تم نقل 14 قتيلا بمن فيهم طفلان و35 مصابا إلى المستشفيات القريبة، مضيفا أن الحافلة سقطت إلى واد يصعب الوصول إليه.

وقال: “لا نعرف بدقة عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة، لكن العدد كبير”.

وأضاف أن عملية الإنقاذ تشارك فيها عدة سيارات للإسعاف ومروحية.

من جهتها نقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات المحلية أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عندما حاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية.

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