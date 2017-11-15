كولومبيا.. مقتل 14 وإصابة 35 آخرين بسقوط حافلة ركاب في واد

أفادت صحيفة “بايس” الكولومبية بأن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب إلى أسفل الوادي في شمال غرب البلاد.

وأعلن سيسار كوادروس، رئيس بلدية سابانالارغا حيث وقع الحادث، أنه تم نقل 14 قتيلا بمن فيهم طفلان و35 مصابا إلى المستشفيات القريبة، مضيفا أن الحافلة سقطت إلى واد يصعب الوصول إليه.

وقال: “لا نعرف بدقة عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة، لكن العدد كبير”.

وأضاف أن عملية الإنقاذ تشارك فيها عدة سيارات للإسعاف ومروحية.

من جهتها نقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات المحلية أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عندما حاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية.