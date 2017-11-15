 وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة .. والتقديم الاثنين المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة .. والتقديم الاثنين المقبل

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة .. والتقديم الاثنين المقبل
المناطق - الباحة

أعلنت جامعة الباحة عدداً من الوظائف الشاغرة في مقرها الرئيس، وفروع الجامعة على درجتي معيد، ومحاضر في عددٍ من التخصّصات.
وأوضحت الجامعة أن التقديم للوظائف يكون بدءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 / 2 / 1439هـ ولمدة أسبوع، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الجامعة (http://gssr.bu.edu.sa/error).

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