وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة .. والتقديم الاثنين المقبل

أعلنت جامعة الباحة عدداً من الوظائف الشاغرة في مقرها الرئيس، وفروع الجامعة على درجتي معيد، ومحاضر في عددٍ من التخصّصات.

وأوضحت الجامعة أن التقديم للوظائف يكون بدءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 / 2 / 1439هـ ولمدة أسبوع، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الجامعة (http://gssr.bu.edu.sa/error).