 لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة تقدم 3 أجهزة كاشف الأوعية الدموية لمستشفى الملك سعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة تقدم 3 أجهزة كاشف الأوعية الدموية لمستشفى الملك سعود

لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة تقدم 3 أجهزة كاشف الأوعية الدموية لمستشفى الملك سعود
المناطق - بريدة

سلمت لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة ثلاثة أجهزة كاشف الأوعية الدموية لمستشفى الملك سعود بعنيزة , والتي تبرع بها الأستاذ صالح بن عبدالرحمن الحسون وبجهود من الفريق التنفيذي باللجنة ، حيث قدم رئيس التمريض بالمستشفى شرحاً عن آلية عمل الأجهزة واستفادة المريض منها.

وقد قدمت اللجنة وإدارة المستشفى جزيل الشكر والتقدير للمتبرع على ما قدمه مؤكدين لحاجة المستشفى للأجهزة نظير إستخدامها في كشف الأوعية الدموية للأطفال وكبار السن.

هذا وقد كرمت اللجنة المتبرع بالإضافة إلى تكريم الأستاذ محمد بن إبراهيم العبيد على جهوده وتعاونه الدائم مع اللجنة سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم.

حضر المناسبة مدير  مستشفى الملك سعود الدكتور عبدالله بن  إبراهيم الموسى ونائبه الأستاذ صالح بن إبراهيم الصيخان وأعضاء اللجنة الأستاذ سامي بن صالح الغرير والمهندس صالح بن علي السويل والأستاذ عدنان بن سالم القرزعي بالإضافة إلى أمين عام اللجنة الأستاذ باسل بن محمد أباالخيل.

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