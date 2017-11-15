الشيخ منصور بن زايد يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن فئة المجاهيم

أعلن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، عن قرار مشاركة الإمارات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورة انعقاده المقبلة.

ورحب بن حثلين برغبة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دول الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عن فئة المجاهيم، عادا إياها دعما لملاك الإبل وإثراء لمسابقة المزايين.

ووصف بن حثلين مشاركة الشيخ منصور بن زايد وهو مالك نادي مانشستر ستي وداعم رئيسي لرياضة الإمارات، في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بـ«المثرية» وأن من شأنها أن ترتقي بهذا الموروث الأصيل.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز الإبل والذي سيقام في الفترة بين 14 ربيع الآخر وحتى 15 جمادى الأولى للعام 1439هـ، «يعد محركاً فاعلاً ومؤثراً في حفظ التراث السعودي والوعي بأهميته وقيمته الوطنية والاستفادة منه».