 صواريخ بيونغ يانغ تصل لأمريكا هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا

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صواريخ بيونغ يانغ تصل لأمريكا هذا العام

صواريخ بيونغ يانغ تصل لأمريكا هذا العام
المناطق - وكالات

كشفت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية، أن من الممكن أن تكون كوريا الشمالية قادرة على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكنها الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي هذا العام. وذكرت الوكالة أنها تتابع هذه التطورات عن كثب.

وقالت الوكالة لمشرعين إنه لم يتم رصد أي مؤشر على إجراء تجربة نووية قريبا رغم أن مجمع بونجي-ري في الشمال يبدو جاهزا لتفجير آخر «في أي وقت».

وقال المشرعون بعد الجلسة المغلقة إن بيونغ يانغ تواصل برامجها النووية والصاروخية في تحد للإدانات العالمية كما تفرض قيودا مشددة على المعلومات الخارجية في مواجهة العقوبات الدولية.

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