الصحف الألمانية تنتقد تصريحات “زيغمار جابرييل” وتؤكد أهمية المملكة لألمانيا

أكدت بعض الصحف الالمانية الصادرة اليوم خلال تعاليقها على استدعاء المملكة سفيرها ببرلين للتشاور احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الالماني “زيغمار جابرييل” أثناء اجتماعه مع نظيره اللبناني “جبران باسيل” يوم الخميس الماضي في برلين وزعم فيها احتجاز المملكة لئيس وزراء لبنان المستقيل “سعد الحريري” إضافة الى ملفات تتعلق بقطر وقضايا أخرى.

فقد وصفت صحيفة “باديشيه نويه ناخريشتن” تصريحات جابرييل بالمتحاملة على المملكة بقولها أن التصريحات غير واقعية ويريد من خلالها الإثارة ضد المملكة وغيرها.

بدورها اعتبرت صحيفة “نورد فيست تسايتونغ” أن جابرييل خرج خلال هذه التصريحات عن الاعراف الدبلوماسية وانه كان عليه استشارة خبراء الدبلوماسية والشرق الاوسط بوزارة الخارجية قبل خروجه عن هدوئه تجاه المملكة.

كما رأت صحيفة “كولينشيه روندشاو” ان جابرييل يدير السياسة الخارجية لألمانيا اداريا فقط فهو لن يكترث على اساءة العلاقات الالمانية السعودية لأنه سيغادر وزارة الخارجية بين عشية وضحاها وعلى الدبلوماسية الالمانية السعي لعدم تدهور علاقات ألمانيا مع المملكة لأهمية الاخيرة الاستراتيجية لألمانيا وأوروبا والشرق الاوسط.